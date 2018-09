Contraffazione: sequestrato un migliaio di Cd-Rom, denunciato ambulante abusivo

Oltre un migliaio di Cd-Rom, di vari autori italiani ed esteri, venduti per strada ed ovviamente tutti falsi.

È quanto hanno sequestrato gli uomini della Guardia di Finanza di Vibo Valentia ad un ambulante marocchino controllato a Filandari, e che è risultato stesse esercitando la vendita senza alcuna autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche.

L’uomo è stato così denunciato a piede libero per contraffazione di opere protette dal diritto d’autore e multato per aver eluso gli obblighi di vendita itinerante, essendosi stabilito in una via pubblica con un posto fisso.

Il sequestro è stato eseguito da una pattuglia dei “baschi verdi” impegnati in normali controlli economici sul territorio proprio per scongiurare e contrastare i traffici illeciti ed in particolare quella della vendita di articoli contraffatti.