“Periferie Sicure”: un arresto per spaccio, denunciato un parcheggiatore abusivo

L’hanno chiamata “Periferie Sicure” l’operazione messa in atto sotto la cabina di regia della Prefettura di Crotone e durante la quale i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e quella Locale hanno avviato una serie di controlli nell’aree del capoluogo pitagorico arrivando ad eseguire un arresto e una denuncia.

Nel primo caso a finire in manette è stato un 54enne incensurato crotonese, R.D., accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante una perquisizione in casa le forze dell’ordine gli hanno ritrovato e sequestrato 133 grammi di marijuana; due bilancini, del materiale da confezionamento e una somma in contanti di 140 euro, in banconote di piccolo taglio. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Quanto alla denuncia, invece, la stessa è scattata per un extracomunitario, un 20enne della Guinea, K.M.: fermato mentre faceva il parcheggiatore abusivo nei pressi dell’ospedale cittadino è accusato anche di violenza privata e false dichiarazioni sull’identità personale.

Nell’ambito dell’operazione sono state infine identificate 63 persone; controllati 37 veicoli ed effettuate diverse perquisizioni.