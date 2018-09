Incendio veicolo a Cirò Marina, indagini dei carabinieri

I carabinieri di Cirò Marina sono intervenuti, durante la notte, in via Crotone, in seguito all’incendio di un veicolo Fiat Ducato, proprietà di un 63enne del luogo.

Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Cirò Marina, hanno determinato la totale distruzione del veicolo, l’annerimento della facciata di un palazzo attiguo nonché danni ad alcune tubazioni e tombini in plastica dello stesso immobile. Sono in corso indagini della Compagnia Carabinieri.