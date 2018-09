Incidenti stradali: ragazza 17enne ferita nel catanzarese

Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita oggi in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 180, fra i Comuni di Cropani e Sersale, in provincia di Catanzaro. Il sinistro ha coinvolto una Citroen Xsara Picasso ed un furgone Iveco. A bordo della vettura la conducente e la figlia. Quest'ultima, rimasta, incastrata tra le lamiere, ha riportato ferite sul viso e la sospetta frattura di un arto inferiore. Sul posto personale del 118 per le cure del caso e il trasporto all'ospedale di Catanzaro. Illesi la madre ed il conducente del furgone.

Intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia per la messa in sicurezza dei mezzi e del tratto stradale interessato dall'incidente. Nell'impatto, il serbatoio di carburante del furgone si è danneggiato con conseguente fuoriuscita e spargimento di liquido infiammabile sul manto stradale. Disagi si sono registrati per la viabilità fino alla rimozione dei mezzi.