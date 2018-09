Esercitazione antinquinamento nelle acque crotonesi

Nella giornata di ieri nelle acque antistanti l’imboccatura del porto Nuovo di Crotone, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone, ha partecipato allo svolgimento di un’esercitazione antinquinamento con l’impiego del mezzo disinquinante Castalia “MARFIN QUARTO”, dislocato nelle acque del predetto sorgitore.

In particolare, tale attività, normalmente effettuata con periodicità bimestrale, è finalizzata a testare la funzionalità delle dotazioni antinquinamento di bordo, nonché a verificare il livello di familiarizzazione dell’equipaggio con le stesse.

Tutto ciò, si è svolto anche al fine di sperimentare l’efficienza della macchina organizzativa in caso di inquinamento marino, evento che vede protagonista nella gestione dell’emergenza l’Autorità Marittima, così come previsto dalla vigente normativa nazionale in materia.