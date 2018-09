CRC. Tanti gli eventi formativi alla Nuova stagione 2018 Coni

La gestione e l’ottimizzazione di un impianto sportivo con il docente Marco Ducci; la conoscenza delle semplici proposte di primo soccorso e la legislazione in materia di medicina sportiva con il Dottor Francesco Bilotta; il marketing strategico e operativo nel mercato dei servizi sportivi con una proposta pratica di piano marketing e piano sponsorizzazione con il docente Cristian Umbro.

Questi sono stati gli argomenti tenutisi da lunedì e che si protrarranno ancora al salone del Comitato Regionale Coni Calabria fino ad oggi pomeriggio per la Nuova stagione 2018. Un’iniziativa fortemente apprezzata dal Presidente Coni Calabria Maurizio Condipodero, fondamentale per orientare e sostenere gli atleti nella loro scelta professionale al termine della carriera agonistica per la quale il Coni crede molto, investendo in sintonia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attuando il Programma Operativo Nazionale Spao “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”.