Diversi incendi alimentati dal vento a Crotone: viabilità in tilt e paura tra i cittadini

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Crotone sono tutte a lavoro per far fronte a diversi incendi che stanno creando caos alla viabilità e paura tra i cittadini.

Lungo la Statale 106, nella zona industriale, nei pressi dell'ex Pertusola, dove il folto fumo di un rogo sta creando problemi alla circolazione, il traffico è stato deviato in via precauzionale sulla strada consortile per chi proviene dalla Ss 107.

Grosso incendio anche in zona Sovereto. Le fiamme, partite da alcune sterpaglie, sono state alimentate dal forte vento e si stanno avvicinando anche ad alcune abitazioni.

Molte le chiamate al 115 tanto da far scendere in supporto alle squadre di Crotone altre unità.