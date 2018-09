Controlli nel reggino: nel weekend vari arresti e denunce

Nello scorso weekend oltre 150 pattuglie delle Compagnie di Gioia Tauro, Taurianova e Palmi, sono state impegnate in un servizio di pattugliamento territoriale che ha condotto a 3 arresti, 1 denuncia e al controllo complessivo di 810 persone, ispezionati oltre 630 veicoli, svolte 36 perquisizioni domiciliari e personali e comminate multe per circa 16.500 euro per violazione del codice stradale.

In particolare a Palmi, i Carabinieri del luogo assieme a quelli della Stazione di Santa Cristina d’Aspromonte e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” hanno arrestato, su ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi, G.T. 46enne del luogo per ricettazione ed illecita detenzione di armi. L’Uomo nascondeva fucili con matricola abrasa ed altre armi provento di furto tra la vegetazione adiacente ai terreni in cui faceva pascolare i propri animali.

A Sinopoli è stato invece arrestato in flagranza di reato per evasione, A.C. 41enne del posto, sottoposto agli arresti domiciliari, in quanto sorpreso al di fuori della propria abitazione senza alcuna autorizzazione.

I controlli si sono poi diretti a Melicuccà, dove su esecuzione della Procura della Repubblica di Palmi, D.C. 51enne del luogo, è stato arrestato per minacce gravi e lesioni personali aggravate per aver colpito un uomo con un martello durante una lite avvenuta lo scorso 2 settembre, ferendolo alla testa e al torace.

C. A., 18enne del luogo, è stato invece denunciato per aver rubato alcuni gioielli d’oro, recuperati il 10 settembre presso un “compro oro” di Gioia Tauro.