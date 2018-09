Sorpreso mentre cercava di rubare un’auto, 15enne bloccato dopo fuga

Nella serata di ieri un giovane era intento a rubare una Fiat Punto parcheggiata nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Croce in Via Madonna dei Cieli a Catanzaro, quando è stato colto di sorpresa dagli Agenti della Squadra Volante, intervenuti subito dopo la segnalazione al 113 da parte di un cittadino.

Accortosi della presenza dell’auto della Polizia il giovane è sceso dalla Fiat Punto ed ha cercato di scappare imboccando una scalinata tra i palazzi, ma, inseguito da uno degli Agenti, mentre l’altro poliziotto con l’auto di servizio raggiungeva la base della scalinata, è stato bloccato senza alcuna altra possibilità di fuga.

Perquisito, il catanzarese di 15 anni, è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso: un cacciavite con taglio e croce, una pinza, un coltello da cucina con lame modificata a mo’ di spadino e una lunga vite metallica del tipo solitamente utilizzata nei furti per agevolare la messa in moto delle autovetture. Il tutto è stato posto sotto sequestro.

Il 15enne è stato subito riconosciuto dagli Agenti, in quanto nel recente passato era già stato deferito all’Autorità Giudiziaria per un reato simile.

Nella circostanza di ieri sera, il ragazzo è stato condotto negli uffici della Questura per gli adempimenti connessi, e dopo aver informato il P.M. di turno, è stato affidato al padre.