Palmi: firmati patti per la fruibilità del percorso naturalistico del Tracciolino

Sono state sottoscritte in questi giorni le documentazioni riguardanti due importanti patti di collaborazione, che andranno a valorizzare il sentiero del “Tracciolino”. Questi patti approvati dal Comune di Palmi, sono stati proposti dal Rotary Club di Palmi e dal Coordinamento delle Associazione della Costa Viola E.T.S. ed interesseranno il miglioramento della fruibilità del sentiero, la sua accessibilità e l’attività informativa.

Il primo patto di collaborazione, proposto dal Rotary Club, prevede L’apposizione di cartellonistica turistico - informativa su dati storici e paesaggistici del sentiero "Tracciolino", da Piazza I Maggio (individuata come punto di partenza dell'escursione) fino al termine del percorso. Il coordinamento delle Associazioni della Costa Viola E.T.S. realizzerà invece un intervento finalizzato al miglioramento della fruibilità del sentiero tra Palmi e Bagnara attraverso l'installazione della segnaletica conforme agli standard internazionali e, dove possibile, interventi di pulizia del tracciato.

I patti sono stati fortemente voluti dal sindaco Giuseppe Ranuccio e curati dagli assessori Consuelo Nava e Raffaele Perelli. «Siamo fermamente convinti del fatto che queste attività siano di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo del territorio – ha dichiarato l’assessore al Turismo Raffaele Perelli – il contributo delle associazioni, dei club e dei privati cittadini, quando segue le linee guida della programmazione amministrativa, può diventare estremamente proficuo, in termini di promozione del territorio e ricadute positive sull’economia del comparto turistico, ciò anche in relazione al nostro desiderio di uno sviluppo sostenibile del territorio.

Queste attività potranno essere viste in maniera positiva anche in relazione ad attività alle quali abbiamo dato seguito, come la convention dei tour operator tedeschi, che saranno anche a Palmi, a partire dall’11 di Ottobre, e i corsi nazionali AIGAE, per la formazione di guide escursionistiche ambientali, che avranno presto inizio».

«Abbiamo voluto cogliere l’occasione offerta dai patti di collaborazione, estendendola alla categoria della tutela dell’ambiente e del paesaggio – ha aggiunto l’assessore all’ambiente Consuelo Nava – si apre così una stagione di collaborazione con tutti coloro i quali amano questo nostro patrimonio naturale. La competenza del Tracciolino, per quanto riguarda la parte palmese, rimane in capo al comune, che si farà promotore della fruibilità sicura del percorso e della sua pulizia, cura e tutela. Ciò si unisce a quanto già messo in atto dal nostro ente, con la richiesta inoltrata a Calabria Verde e con il regolamento, che sarà presto redatto, per la fruibilità sicura dei luoghi».

Molto soddisfatto il sindaco Giuseppe Ranuccio, che ha spiegato: «I patti di collaborazione hanno dato ottimi riscontri, sia per ciò che riguarda i loro risultati sia per ciò che concerne il coinvolgimento dei cittadini nella vita della città. Crediamo fortemente che questo modus operandi sia utilizzabile anche per il nostro patrimonio naturalistico ed ambientale, che può essere valorizzato grazie alla collaborazione con la parte attiva della cittadinanza. La strada intrapresa è ancora lunga, ma siamo fermamente convinti che ci possa portare ad ottimi risultati. Non ringrazierò mai abbastanza per quanto fatto i cittadini che hanno deciso di spendersi per il decoro e la valorizzazione delle bellezze della nostra città».