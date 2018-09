Continuità dei voli dal S. Anna, Pugliese: dare fiducia alle istituzioni

“La notizia della continuità dei voli per Milano – Bergamo dall'aeroporto S. Anna dopo il 30 ottobre conferma quanto già annunciato nei giorni scorsi oltre a confermare l'impegno del Comune di Crotone e dei sindaci della provincia, in sinergia con la Regione Calabria, per scongiurare la chiusura dei battenti dello scalo crotonese”. È quanto scrive in una nota stampa il Sindaco di Crotone, Ugo Pugliese - “Così come confermo l'interlocuzione continua con Sacal per fare in modo che, oltre che rafforzare la presenza di Ryanair, anche altre compagnie svolgano attività volativa sull'aeroporto. Tuttavia, rilevo che spesso si continua a seguire fake news, a dare credito non a voci ufficiali ma ad indiscrezioni quasi a creare volutamente allarmismi ingiustificati. È necessario che si ritorni a dare fiducia alle istituzioni”.

“Non mi siedo ai tavoli istituzionali per fare passerella ma - continua Pugliese - per sostenere gli interessi del territorio. Non faccio conferenze stampa per prendere qualche ritaglio di giornale ma per presentare fatti concreti. Probabilmente si è ancora scottati dal passato. Ma il vento è cambiato. Lo stiamo dimostrando con i fatti”.

“L'impegno quotidiano,-scrive il primo cittadino - il lavoro di squadra, premia. Lo dimostra quanto sta avvenendo per l'aeroporto Lo dimostra quanto avvenuto per lo Stadio Ezio Scida. Lo dimostra l'azione quotidiana della nostra amministrazione. La nuova illuminazione pubblica è un fatto concreto. È un fatto concreto che è ritornata a funzionare la depurazione”.

“Ricordo, qualche anno fa, - si legge ancora nella nota - le foto postate dai crotonesi riguardo gli sversamenti in mare. Oggi, grazie al nuovo sistema fognario, hanno tranquillamente fotografato e possono continuare a farlo, un mare pulito e registrare una stagione priva di problemi relativi alla balneazione e con una ottima qualità delle acque”.

“Ancora una volta - conclude Pugliese - ritengo che è necessario avere fiducia e rispetto nelle istituzioni, quelle che non mascherano interessi nelle proprie azioni ma che agiscono per la politica della crescita del territorio. Quella relativa all'aeroporto è la notizia che conoscevamo. Continueremo con impegno affinché lo scalo S. Anna sia, come deve essere, una infrastruttura trainante del territorio”.