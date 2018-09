Sviluppo urbano sostenibile: svolto in Cittadella il seminario City Logistics

Oggi presso la sede della Regione Calabria a Germaneto, si è svolto il Seminario di approfondimento City Logistics - Sviluppo urbano sostenibile ed opportunità per il commercio.

Il vicepresidente della Giunta, Francesco Russo, ha illustrato le opportunità previste per i Comuni che vorranno partecipare alla Manifestazione di interesse che è stata pubblicata il 10 settembre 2018.

L’intento della Regione Calabria, come ha evidenziato il Vicepresidente Russo, è quello di consentire alle città calabresi di scalare le graduatorie in materia di politiche della mobilità. Lo scopo è promuovere l’aumento della vivibilità attraverso un’azione coordinata tra Regione e Comuni, con un rinnovato e decisivo protagonismo dei Comuni.

L’obiettivo è quello di fare della Calabria e dei suoi Comuni una regione leader a livello europeo nella sostenibilità.

Hanno partecipato al Seminario i rappresentanti di alcuni dei Comuni calabresi. Per il comune di Reggio Calabria, l’assessore Marino e l’ing. Benestare, per il comune di Catanzaro, l’assessore Sculco, il dott. De Marco, il dott. Bisceglia e l’ing. Gnasso, per il comune di Vibo, l’assessore Lombardo e la dott.ssa Calussi, per il comune di Cosenza l’assessore Caruso, per il comune di Lamezia la dott.ssa Abramo e il dott. Iuffreda, per il comune di Palmi l’assessore Nava ed il dott. Andidero, per il comune di Villa l’assessore Morgante e la comandante Canale. E per l’associazione Italia Nostra le dott.sse Teti e Bova.

La Regione ha stanziato 5 milioni di euro per sostenere le amministrazioni nella riorganizzazione della logistica urbana, riguardante le merci, con azione dirette, come la Manifestazione di interesse, e attraverso procedure a sportello. L’obiettivo è essere comuni Europei con alta vivibilità.

L’assessore Musmanno ha illustrato gli interventi per le aree urbane che riguardano i passeggeri relativi all’offerta del TPL con la riorganizzazione dei servizi ed acquisti di nuovi bus. Ha quindi ricordato il bando per il finanziamento delle infrastrutture di ricarica elettrica delle auto.

Il dirigente generale Zinno ha illustrato i contenuti della manifestazione di interesse. I beneficiari sono i comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti con ZTL. Sulla stessa linea il dirigente Calabrò ha evidenziato come l’interesse della Regione Calabria per la City Logistics parta da lontano, sin da quando è stata definita la misura 7.3 del PAC 14/20, che riguarda la mobilità sostenibile.

Gli esperti del Progetto Tematico Trasporti, Cozza D’Onofrio e Trecozzi, sono entrati nel merito della manifestazione di interesse specificando come compilare la documentazione da inviare per ottenere i contributi.

I rappresentanti dei Comuni hanno evidenziato alcuni temi su cui sono stati forniti specifici approfondimenti.

Il Vicepresidente Russo ha segnalato che è possibile avvalersi del supporto del gruppo di lavoro messo a disposizione dalla Regione ogni martedì o contattando il gruppo all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.