Marijuana ad essiccare nella stalla, tre denunce a San Nicola da Crissa

I Carabinieri della Stazione di San Nicola da Crissa unitamente ai militari della Stazione di Monterosso Calabro, nella mattinata di oggi, durante una serie di perquisizioni domiciliari di alcuni soggetti e, durante l’approfondito controllo all’interno di una stalla di proprietà di una famiglia originaria del luogo, sono state recuperate delle infiorescenze di canapa indiana, in fase di essiccazione, per complessivi 30 grammi, occultata in alcune cassette in plastica.

Sono stati così deferiti 3 soggetti originari di San Nicola da Crissa, un 56enne, un 33enne ed un 30enne, per detenzione di marijuana. La sostanza, invece, è stata sequestrata per le successive analisi tecniche.