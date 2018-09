Controlli nel cosentino: 4 arresti e 28 denunce negli ultimi giorni

Carabinieri di Rende

I Carabinieri della Compagnia di Rende, durante un controllo del territorio, nei giorni scorsi, hanno arrestato 4 persone, denunciarne 28, segnalare 4 persone quali “assuntori di sostanza stupefacenti”, ritirare 10 “Patenti di guida” ed elevare 1 sanzione amministrativa ad un cittadino extracomunitario che sostava ai semafori.

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende hanno tratto in arresto un 44enne e una 41enne, coppia di Paola, per furto aggravato in concorso perché sorpresi a rubare capi di abbigliamento e calzature dall’interno di quattro negozi del centro commerciale “Metropolis”, utilizzando una piccola tronchese per danneggiare il dispositivo antitaccheggio. La refurtiva, del valore di circa 500 euro, è stata restituita agli aventi diritto, la tronchese sottoposta a sequestro. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, tradotti presso le rispettive abitazioni in attesa di rito direttissimo;

un 36enne cosentino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo, durante un controllo e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso, nascosta nel cruscotto, di 300 grammi di hashish, sottoposta a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cosenza.

I Carabinieri di Montalto Uffugo hanno tratto in arresto, un 34enne di Napoli su Ordine dell’Autorità Giudiziaria. L’Ordine di Carcerazione, emesso dal Tribunale di Cosenza, per il reato di violazione degli obblighi dell’affidamento in prova, poiché affidato alla comunità “Regina Pacis” di San Benedetto Ullano, è stato notificato e, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cosenza.

Sul piano dell’azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti i militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende hanno:

denunciato coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti un 32enne cosentino poiché a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 6 piante di canapa indiana, 10 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro;

segnalato alla Prefettura di Cosenza, quali assuntori di sostanze stupefacenti un 28enne, un 18enne, un 40enne e un 32enne cosentini, sorpresi a Rende, e trovati in possesso. In totale, di 20 grammi di marijuana e 1 grammo di hashish, sottoposta a sequestro.

I Carabinieri di Montalto Uffugo hanno denunciato in stato di libertà un 55enne e un 34enne di Napoli per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 55enne avrebbe fatto recapitare all’indirizzo del 34enne, domiciliato all’interno di una comunità terapeutica, un pacco contenente alimenti e una confezione di shampoo al cui interno erano occultate 2 dosi di eroina e 1 dose di cocaina, sottoposta a sequestro.

Sul piano dell’azione di contrasto all’uso di droga e alcool durante la guida i carabinieri di Rende hanno denunciato:

- per il guida in stato di ebbrezza 8 automobilisti i quali, che, alla guida delle rispettive autovetture e sottoposti ad accertamento etilometrico, risultavano positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti sono state ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida;

- per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti un 23enne di Guardia Piemontese e un 34enne cosentino. I due, controllati alla guida delle rispettive autovetture sono stati trovati in possesso di marijuana. Le patenti sono state ritirate e le autovetture sottoposte a sequestro.

Sul piano dell’azione di contrasto alla detenzione abusiva di armi i Carabinieri di Acri e San Pietro in Guarano hanno denunciato in stato di libertà un 39enne, una 53enne di Acri e un 58enne di San Pietro in Guarano per detenzione abusiva di armi. I due detenevano illegalmente 4 fucili di vario calibro e 12 cartucce calibro 12, tutto sottoposto a sequestro.

I Carabinieri di Rende hanno inoltre denunciato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, un 33enne di Bisignano, trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 21 cm (di cui 11 cm di lama) e un tirapugni in acciaio di cui non sapeva giustificarne il possesso, sottoposti a sequestro;

per inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale un 33enne, una 42enne, una 40enne e un 36enne di Rende, poiché, al momento del controllo non erano all’interno delle rispettive abitazioni, in violazione degli obblighi a cui sottoposti; danneggiamento, un 48enne di Rende, che, a seguito di una lite per futili motivi, ha danneggiato l’autovettura del vicino di casa; rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale”, una 37enne di Rende, la donna sottoposta a controllo dai militari operanti si rifiutava di fornire loro le proprie generalità.

I Carabinieri di Bisignano hanno denunciato in stato di libertà per il furto aggravato in concorso, una 58enne, una 23enne e un 43enne cosentini sorpresi mentre asportavano generi alimentari dall’interno di un supermarket di Bisignano. La refurtiva, del valore di circa 100 euro, è stata restituita agli aventi diritto.

I militari di Montalto Uffugo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di falsità materiale, sostituzione di persona e possesso di documenti di identificazione falsi, un 58enne di Cosenza, sorpreso all’interno dell’Ufficio Postale di Montalto Scalo mentre, utilizzando dei documenti falsi, tentava di attivare una postepay. I documenti sono stati sottoposti a sequestro.

I militari di Montalto Uffugo hanno denunciato in stato di libertà per falsità ideologica, un 21enne di nazionalità ucraina. L’uomo ha presentato denuncia di smarrimento del proprio passaporto ma, dagli immediati accertamenti dei militari operanti, è emerso che il passaporto era scaduto ed era custodito presso gli uffici della Questura per il successivo provvedimento di rimpatrio.

I Carabinieri di Rende, infine, hanno contestato la sanzione amministrativa relativa il comportamento dei pedoni nei confronti di un 30enne di nazionalità nigeriana. L’uomo è stato sorpreso a Rende, via della Resistenza, mentre mendicava fermo ai semafori chiedendo l’elemosina e molestando i passanti, creando intralcio e pericolo alla circolazione stradale. All’uomo è stata elevata la sanzione amministrativa di 25 euro.