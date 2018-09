Venti forti in arrivo da Nord: domani è allerta gialla in Calabria

Ancora un ulteriore avviso da parte della Protezione Civile conferma, da stasera, il persistere di venti da forti a burrasca, in elevazione dai quadranti nord-orientali dell’Italia su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, allerta gialla sui versanti ionico e tirrenico meridionale della Calabria e sull’intero territorio della Sicilia, isole comprese. Permane inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.