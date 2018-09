Pugni, calci e bastonate: 40enne vibonese ricoverata in ospedale

Una 40enne di Rombiolo (V. C.) è stata legata, picchiata e rinchiusa in un garage per due giorni. Il fatto è successo a Ionadi. Ad accorgersi di quanto avvenuto e a lanciare l’allarme è stato il figlio della donna che nella serata di ieri è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia.

I medici hanno riscontrato ferite, contusioni ed ecchimosi in diverse parti del corpo. Su quanto avvenuto hanno avviato le indagini i carabinieri i quali sono stati allertati direttamente dai sanitari. La donna si trova ora ricoverata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Vibo Valentia dove viene tenuta sotto stretta osservazione.

Solo dalla sua deposizione i militari potranno risalire all’aguzzino, che per il momento rimane sconosciuto. La vittima avrebbe dichiarato di essere stata aggredita mentre stava passeggiando in strada.