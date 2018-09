Processo Breakfast: Speziali non risponde ai giudici

L'imprenditore Vincenzo Speziali si è avvalso oggi della facoltà di non rispondere nell'aula bunker a Reggio Calabria dove era stato convocato come testimone nel processo scaturito dall'operazione "Breakfast", che vede, tra gli, imputati l'ex ministro dell'Interno Claudio Scajola e Chiara Rizzo, moglie dell'ex parlamentare forzista Amedeo Matacena, accusati di procurata inosservanza di pena a favore dell'ex deputato oggi latitante a Dubai, dopo la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. Speziali - scrive l'Agi - si è presentato in aula, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere, in quanto indagato in un procedimento connesso.