Giornata mondiale del mare: le iniziative dell’Istituto Ciliberto di Crotone

L'Istituto Nautico di Crotone

II Dirigente Scolastico comunica che in occasione della Giornata Mondiale del Mare, promossa dall'Onu e avente ad oggetto, per il corrente anno, la tematica: "Protezione del mare - sfida alla plastica", l'Iis "M. Ciliberto - A. Lucifero di Crotone – Settore Tecnologico (ex Nautico) organizza le seguenti attività:

Il 27 settembre alle 11 o Istituto Nautico Via Siris - incontro dibattito su "Protezione del mare", con la partecipazione di Enti, Istituzioni, Associazioni.

Il 29 settembre dalle 17 sul piazzale della Lega Navale - stand con attività divulgative e promozionali a cura dell'Istituto Nautico e delle Associazioni aderenti

Il 6 ottobre alle 9 o Aula magna plesso di Via Carducci - seminario "Sfida alla plastica", con la partecipazione di Unical, Amp Capo Rizzuto, Wwf ed altri Enti e Associazioni.