Ordine dei Medici, riparte dopo la pausa estiva il Corso di Management

Riprende dopo la pausa estiva il Corso Avanzato di Management, organizzato dall’Ordine dei Medici di Catanzaro.

Il terzo appuntamento, svoltosi nella sala “C. Catuogno” dell’Ordine, è stato aperto da Vincenzo Antonio Ciconte e da Pasquale Puzzonia, rispettivamente presidente e direttore del Corso. Simona Dei, direttore Sanitario dell’Asl Toscana Sud-Est, ha relazionato sulla “Legge 883. Da servizi sanitari a sistema sanitario, da prestazioni sanitarie a presa in carico”.

Un incontro brillante e dinamico nel quale è stata ripercorsa la storia del Servizio Sanitario pubblico. “La legge 883 del 1978 – ha dichiarato Dei – è nata per salvare la salute degli italiani. Nel periodo delle mutue l’obiettivo era fornire assistenza a persone malate; oggi, invece, si tende a prendere in cura il cittadino in tutti i momenti della sua vita, prevedendo le malattie, curandole o riabilitando le persone. La 883 è stato un atto di coraggio da parte dell’Italia per sottolineare che la salute è un nostro diritto da tutelare e, attualmente, siamo l’unico paese al mondo a garantire questo stato.”

“Sono molto soddisfatta – ha commentato ancora Dei – perché la platea ha mostrato grande interesse, chiedendo anche spiegazioni pratiche, nella consapevolezza che tutti facciamo parte del Sistema Sanitario pubblico e che dalle scelte di ognuno di noi può derivare la sostenibilità dello stesso che rappresenta un patrimonio per gli italiani.”

Il prossimo appuntamento sarà il 25 e 26 ottobre con “L’evoluzione del rapporto medico-paziente in 40 anni di Servizio Sanitario Nazionale” con Cristina Segura Garcia.