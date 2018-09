Crotone. Pistola e munizioni in sala giochi: Questore sospende attività

Il Questore della Provincia di Crotone ha sospeso, per un periodo di 20 giorni, una sala giochi del centro cittadino a seguito del rinvenimento di una rivoltella calibro 38 marca “Colt” con matricola parzialmente abrasa e rifornita di n. 6 cartucce cal. “38 Special”. (LEGGI L'ARTICOLO)



Il provvedimento scaturisce dal fatto che il comportamento del titolare dell’esercizio, C. F. di 42 anni, arrestato in seguito al rinvenimento degli agenti della Squadra Mobile e dell’U.P.G. e S.P., è ritenuto un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e in particolar modo per la sicurezza dei cittadini.