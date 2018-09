Morra (M5S): “mostra dei dinosauri altro esempio di favoritismo amministrativo”

“Nel Comune di Cosenza si prosegue con la fiera degli affidamenti diretti anche quando si supera la soglia prevista dei quarantamila euro. Il costo totale della mostra dei dinosauri che nei mesi estivi ha sfilato su corso Mazzini al Comune di Cosenza, è di circa sessantamila euro che vengono affidati ad un’unica ditta senza nessuna consultazione di altri preventivi così come prescrive la legge”.

A tuonare è il senatore Nicola Morra stupito ancor di più poiché “l’affidamento è stato volutamente “spezzettato” e “pagato” da due Settori diversi con la firma di due Dirigenti diversi. Naturalmente entrambi i Dirigenti sono esterni e di “fiducia del Sindaco”. Il “frazionamento” è stato voluto forse per effettuare due affidamenti sotto soglia? E perché farli da due Settori differenti come se fossero due lavori ex novo e non uno la proroga dell’altro? La solita finanza creativa del Comune di Cosenza”.

Il Senatore pentastellato conclude: “è giusto sapere che il costo totale dei dinosauri in città grazie alle “furbate amministrative” del Sindaco è di cinquantacinquemila euro ovvero diciottomila euro al mese. Se avesse fatto quanto prevede la Legge magari avremmo potuto risparmiare soldi che potevano essere utili per fare altro, almeno questo è quanto ci si aspetta da un buon amministratore, pertanto – conclude - oggi ho depositato un esposto in procura affinché si faccia luce su come vengono spesi i soldi dei contribuenti”.