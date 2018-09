Bracciante agricolo arrestato a Cirò Marina: in casa marijuana e cannabis

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cirò Marina e della Stazione di Torre Melissa, unitamente a unità cinofile “antidroga” della Guardia di Finanza di Crotone, hanno arrestatoG.M., bracciante agricolo 39enne del luogo.

In seguito ad una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 42 grammi di marijuana, in parte già confezionata in dosi da un grammo, ed una pianta di “cannabis indica” alta circa 1,20 metri che era in un giardino interno della stessa abitazione.

Vista la flagranza di reato, per il 39enne sono subito scattate le manette con l’accusa di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.