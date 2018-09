Fiuggi. Europee, Siclari (FI): “Tajani e Berlusconi nuovamente in prima linea”

A margine del convegno in cui è avvenuta la presentazione del Manifesto della libertà, giunge il commento del senatore Marco Siclari: “è stata un’esperienza unica che ha incoronato il percorso intrapreso da Presidente Tajani e dal nostro leader Berlusconi pronto nuovamente a scendere in campo”.

“La spinta che Berlusconi ha voluto dare al partito, dal vice presidente ai militanti, dimostra ancora una volta il suo amore verso l’Italia e gli italiani. Con Berlusconi nuovamente in prima linea Forza Italia riprenderà in mano il ruolo centrale che gli spetta perché il nostro presidente ha ben chiara la linea da seguire e i passi che Forza Italia dovrà compiere insieme al nuovo Vice Presidente Antonio Tajani e a tutti gli italiani che saranno chiamati a partecipare al cambiamento del nostro Paese. Siamo oltre il 70% di nuovi eletti e questo significa nuovo entusiasmo e voglia di stare sul territorio tra la gente per far ripartire il nostro paese al momento soggiogato dalle false promesse e dagli slogan dei 5S” - ha concluso il senatore azzurro.