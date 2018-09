Tripodi (FI): “saremo in campo con Silvio Berlusconi per parlare all’altra Italia”

Maria Tripodi

“Il Manifesto della libertà presentato a Fiuggi da Silvio Berlusconi, è l’emblema della visione politica di un grande leader che ha a cuore il presente e il futuro dell'Italia, un Paese immobile che giorno dopo giorno sconta l'incapacità dei pentastellati al governo”.

Lo dichiara Maria Tripodi deputata di Forza Italia che prosegue – “quando si vedono nemici nel libero mercato, nella libera concorrenza e si mette in discussione la libertà si è agli albori di un regime, per questo siamo e saremo in campo con Silvio Berlusconi per parlare all'altra Italia, quella che lavora, che produce, l'Italia dei moderati, dei cattolici, dei non politicizzati, che sono preoccupati del futuro prossimo e del nostro Paese. Come ha sottolineato il Presidente abbiamo una grande responsabilità, a 25 anni dalla nascita di Forza Italia: ‘siamo ancora noi a dover salvare il Paese che amiamo’, - conclude l'esponente azzurra.