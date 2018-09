Ennesimo incidente sulla SS 106: un ferito a Borgia

La SS 106 continua a seminare morte e feriti. Stamani, infatti, dopo il tragico incidente avvenuto nei pressi di Belcastro,(LEGGI LA NOTIZIA) un altro automobilista è rimasto ferito nel catanzarese.

L’incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo per Vallo di Borgia. Un uomo alla guida di una Volkswagen Golf, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo fino a terminare la sua corsa all'interno di un canale adiacente la sede stradale.

L’automobilista, ferito ma cosciente, è stato soccorso dai Vigili del fuoco della sede Centrale di Catanzaro e poi trasportato dal personale sanitario del Suem118 presso il nosocomio di Catanzaro.