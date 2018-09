Presunto caso malasanità: incinta perde bambina, due indagati

La Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo su un presunto caso di malasanità verificatosi all'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza. Il 20 settembre scorso - scrive Agi - una donna incinta si era presentata al nosocomio, accusando dei malori.

Il feto, di sesso femminile, ha però cessato di vivere per cause ancora non accertate. Il marito della donna ha presentato subito una denuncia ai carabinieri. Ci sarebbero già due medici dell'ospedale iscritti nel registro degli indagati.