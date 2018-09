Mostra “La nuit des artistes”, successo per l’opera “Balikwas”

Ha riscosso notevole consenso di pubblico e di critica “Balikwas”, l’opera di Giuliano Arabia – olio su tela cm 55x65 - esposta al Castello Alarcon, roccaforte del XV secolo incastonata in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza, nel cuore della provincia di Cosenza.

I visitatori - durante il vernissage tenutosi lo scorso 15 settembre in San Lorenzo del Vallo - hanno potuto assaporare la bellezza dell’opera, avvolti dalla romantica atmosfera delle sale del Castello.

Un altro successo - quindi - per Giuliano Arabia, l'Avvocato-Artista apprezzato anche per le originali figure senza volto dalla grande espressività, a distanza di poche settimane dalla sua personale di pittura tenutasi a Palazzo Miceli.

Le sue opere sono frutto di una inesauribile fantasia che spinge il giovane crotonese a trasferire su tela un universo di emozioni attraverso l’uso tonale del colore e vivaci contrapposizioni di ombre e luce riuscendo ad offrire, così, all’osservatore atmosfere senza tempo e dal sapore quasi poetico.

L’originalità e la fervida immaginazione di Arabia traspaiono anche nei titoli che, spesso, racchiudono il vero significato delle sue rappresentazioni: come Balikwas - singolare termine della lingua Tagalog - che rappresenta un invito ad andare al di là della propria zona di comfort, allargando i propri confini, per raggiungere risultati straordinari e scoprire, così, la “Vita”.

«In fondo – sostiene Arabia - la felicità è racchiusa nel coraggio delle nostre "gambe": solo correndo il rischio, lasciandosi alle spalle la paura, si può essere felici».

Così “Balikwas” - il salto della felicità – racchiude a pieno il messaggio che l’artista crotonese, in brillante ascesa, ha voluto trasmettere all’osservatore, «il vero protagonista, che ritrova, in ogni sfumatura e in ogni dettaglio della tela, frammenti della propria storia».