Nascondevano una pistola in una sala giochi, due arresti a Crotone

Nella tarda mattinata di ieri, personale della Squadra Mobile di Crotone, ha tratto in arresto, C. F. 42 anni e P. L. 32 anni, entrambi crotonesi per i reati di detenzione abusiva, porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione in concorso.

Nello specifico, il personale operante, nel corso di una serie di controlli ad esercizi pubblici e sale giochi, all’interno di una di esse, di proprietà di C. F., e del quale il P. L. svolge attività lavorativa, è stata trovata, nascosta, una rivoltella calibro 38 marca “Colt” con matricola parzialmente abrasa e rifornita di 6 cartucce cal. “38 Special” riposte nel tamburo.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione della competente A.G.. I due indagati sono stati tratti in arresto e, dopo le formalità di rito, associati presso casa circondariale di Crotone, a disposizione dell’A.G. competente.

Nella mattinata odierna il Giudice, durante l’udienza, ha convalidato gli arresti. Dopo aver patteggiato, a P.L. è stata inflitta la pena sospesa di un anno e dieci mesi mentre C.F. è stato assolto.