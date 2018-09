Settembre al parco: bagno di folla per Noemi che riceve il Pitagora d’argento

“Settembre al Parco” prosegue con le due settimane di spettacoli, teatro, concerti, eventi sportivi, presentazioni di libri, attività laboratoriali, escursioni e molto molto altro, introdotto dalla brava Rossella Galati, e d’obbligo l’intervento del padrone di casa Enzo Bruno.

“Benvenuti a Catanzaro, città Capoluogo di Regione della Calabria – ha esordito rivolgendosi ai tanti accorsi da fuori regione per ascoltare Noemi dal vivo, sono arrivati infatti pullman da Puglia e Campania. La nostra grande soddisfazione è la vostra presenza. Abbiamo dimostrato che Catanzaro è attrattiva dal punto di vista culturale e che attraverso il suo straordinario patrimonio artistico e ambientale concentrato in questo meraviglioso Parco, non solo può essere rivitalizzata ma può diventare un punto di riferimento importante per l’intera regione. Abbiamo fatto uno sforzo straordinario per recuperare il concerto di Noemi, grazie anche al management che ci è venuto incontro".

"Quella di stasera è l’ultima occasione che ho di parlare a migliaia di persone in questa cornice, visto che il mio mandato sta per scadere. Voglio dirvi che sono stati quattro anni importanti per me, ho amato Catanzaro, la provincia, ho difeso il Parco con tutte le mie forze, trovandomi davanti alle difficoltà dovute all’assenza di risorse. L’ho fatto con passione - dice con commozione - la stessa che mi fa sentire con orgoglio calabrese. Sarò sempre impegnato per Catanzaro e per la Calabria – ha concluso Bruno. Teniamo nel cuore questo Parco e partiamo dalla consapevolezza di quanta bellezza abbiamo per fare grande la Calabria. Che la nostra regione è la più bella del mondo lo dice il New York Times, ma dobbiamo crederci noi”.

Da Non smettere mai di cercami, agli attesissimi Vuoto a Perdere e “L’amore si odia! passando per gli omaggi a Lucio Dalla e Rino Gaetano, non cede il passo alla stanchezza, affronta il palco scatenandosi, e facendo scatenare il pubblico, orgogliosa di quella parte calabrese (il suo vero nome è Veronica Scopelliti) che la riporta nella nostra regione sempre con grande gioia.

Una Noemi carica e disponibile, anche prima di salire sul palco quando ha incontrato il presidente Bruno che ha voluto omaggiare l’artista del “Pitagora d’argento”, la scultura realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. Il premio raffigura il filosofo e matematico Pitagora, fondatore della Scuola Pitagorica nella antica Kroton, considerata capitale della Magna Graecia: “un segno di ospitalità e accoglienza che speriamo il maestro porti nel cuore, ricordando Catanzaro, eccellenza culturale della Calabria”.

Intanto si attende questa sera in chiusura della Rassegna “Settembre, la rivisitazione spassosa del celebre romanzo “Sposi Promossi”. I giovani allievi della Scuola di Teatro “Enzo Corea” e gli attori della Compagnia del Teatro di Mū, diretti dal regista Salvatore Emilio Corea, sono impegnati nelle prove dello spettacolo teatrale itinerante, che il pubblico potrà seguire nell’incantevole scenografia naturale secondo un itinerario che dal laghetto dei cigni li porterà all’arena; itinerario geografico e narrativo, lungo il quale prenderanno vita le vicende di Renzo e Lucia così come la follia di Corea e dell’autore Franco Corapi le ha volute tradurre in chiave comica.

Una delle tante scommesse difficili dei due artisti, che altre volte con successo hanno promosso questa forma di teatro impervia e coraggiosa, ricca di problemi tecnici ma anche di opportunità drammaturgiche in un equilibrio delicato tra rigore e improvvisazione che non esclude l’interazione col pubblico e qualche inopinata sorpresa come il “cameo” di alcuni attori “improbabili” rubati alla vita “civile” ed invitati a prendere parte ad una scena dello spettacolo.