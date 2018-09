Raganello. Petizione De Rasis: già tremila firme per l’eroe della tragedia

Antonio De Rasis

In meno di 24 ore, ed il dato è in continuo aumento, minuto per minuto, sono state depositate 3223 firme per riconoscere il merito con la medaglia al valore ad Antonio De Rasis la giovane guida, che ha perso la vita per salvarne altre nella terribile piena del mese scorso alle Gole del Raganello ( LEGGI ).

Ne è soddisfatto il sindaco di Amendolara che soltanto ieri ha pensato di lanciare la petizione pubblica. L’obiettivo era quello di arrivare a 100 firme è stato più che superato nel giro di pochi minuti.

“La valanga questa volta - ha detto il Primo Cittadino - è stata di solidarietà e sentimenti di stima verso un giovane che, di fronte ad un evento straordinario ed imprevedibile, ha speso la propria vita per quella degli altri”.

Chiunque volesse partecipare alla raccolta delle firme può cliccare su questo LINK.