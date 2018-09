‘Skills for migrants’: la Cooperativa Coriss aderisce all’iniziativa

La cooperativa sociale Coriss Onlus di Tiriolo insieme ad altri cinque partner tra privati e pubblici, appartenenti a diversi Paesi dell’Unione, parteciperà alla tre giorni che si svolgerà in Calabria dal 26 al 28 di settembre.

L’iniziativa si svolgerà nell’ambito del progetto europeo Erasmus+, dal titolo ‘Skills for Migrants’. Il 26 settembre alle 9 si apriranno i lavori presso la sede del Coriss a Sarrottino, che prevedono l’intervento di Giovanna Vaccaro, responsabile dei progetti Sprar per le Province di Catanzaro e Crotone, che relazionerà su “Il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati italiano e l'integrazione sociale e lavorativa all'interno del sistema”, seguirà confronto sul tema del lavoro e l'integrazione sociale in Italia e nei paesi partner; interventi dei tirocinanti.

Nel pomeriggio invece si parlerà di best pratiche di integrazione all'interno del sistema Sprar. Le esperienze dei rappresentanti di alcuni progetti Sprar, in merito interverranno, Sandra Perfetti e Piero Caroleo dello Sprar di Promidea, Padre Piero Puglisi Sprar Città Solidale e Salvatore Maesano per Sprar Coriss.

Il 27 settembre le delegazioni si trasferiranno a Petilia Policastro per far visita al centro Sprar Coriss Villa Caruso – Casa Farhad – Casa di Amir. Durante la giornata si incontreranno i beneficiari delle borse lavoro e le aziende ospitanti, a seguire discussione e impressioni sulle borse lavoro e proposta di una rete tra le organizzazioni che lavorano per i rifugiati in Europa in vista di una futura collaborazione interorganizzativa.

A conclusione della tre giorni, il 28 settembre, visita studio a Riace, esempio di buona prassi di ospitalità e di integrazione. Borgo che in questi anni ha fatto dell’accoglienza un modello studiato in Italia e in Europa, che in questi anni grazie al sistema Sprar ha ospitato oltre 5mila richiedenti asilo e rifugiati.