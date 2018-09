Vanno a notificargli un arresto per furto, gli trovano in casa piantine di marijuana

Erano andati a casa per eseguire a suo carico una misura degli arresti domiciliari, per un furto aggravato avvenuto nell’aprile dell’anno scorso in una delegazione municipale di Genova, quando gli agenti del Commissariato di Palmi hanno scoperto che nell’abitazione aveva sei piantine di cannabis sativa, altri 100 grammi della stessa sostanza essiccata e due piccole parti di stupefacente, presumibilmente dell’hashish.

Protagonista un 29enne del posto, L.M., per il quale sono pertanto scattate le manette anche per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il tutto è stato sequestrato ed il giovane è sottoposto ai domiciliari, come disposto dal Pm, in attesa della convalida del provvedimento di polizia.