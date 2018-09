Settimana di controlli a Crotone, cinque arresti e altrettante denunce

Ancora un’altra settimana di intenso lavoro per gli agenti della questura di Crotone e che negli ultimi sette giorni ha portato all’arresto di 5 persone e alla denuncia di altrettante.

Diversi anche i controlli eseguiti: oltre 400 su persone, di cui 40 cittadini extracomunitari e numerose sottoposte a misure di sicurezza; 216 i veicoli verificati, anche con il sistema Mercurio, ed elevate ben 27 multe per violazioni al Codice della Strada.

25, invece, le perquisizioni effettuate; 8 le persone accompagnate in Questura per l’identificazione; infine, eseguito un controllo amministrativo ad un esercizio pubblico ed elevata una sanzione amministrativa.

IL “BILANCIO” NEL DETTAGLIO

Dopo lo sbarco di 64 migranti iracheni, avvenuto il 15 settembre in località “Le Cannella” di Isola di Capo Rizzuto (LEGGI), la Squadra Mobile in collaborazione con i militari dell’Unità Navale della Guardia di Finanza, nella serata dello stesso giorno, ha denunciato in stato di libertà un lettone 22enne, S.M., per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Deferiti in stato di libertà anche un 19enne iracheno, M.M.A., per essere entrato in Italia in clandestinità.

Nella serata di domenica scorsa, 16 settembre, la Squadra Volante ha invece denunciato per danneggiamento un 35enne crotonese, M.D.

La sera del giorno dopo, la Digos ha deferito in stato di libertà un algerino di 26 anni, R.S., per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Nella nottata di martedì 18, la Volante arrestato un 18enne crotonese, V.M., con precedenti, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il giovane è finito ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Nella stessa circostanza è stata deferita in stato di libertà, una 17enne crotonese per resistenza, minacce, lesioni ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Nello stesso giorno, la Squadra Mobile ha eseguito due misure cautelari in carcere, emesse dal Tribunale del capoluogo, nei confronti di due crotonesi, un uomo 41enne ed una donna 31enne, entrambi con precedenti di Polizia, indagati dei per rapina in concorso aggravata, e detenzione abusiva di munizionamento. I due sono ritenuti gli autori di una rapina subita nel centro cittadino, il data 10 settembre, da un tabaccaio (LEGGI)