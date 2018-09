Comitato Aeroporto: “tanti soldi e primo volo ad aprile, stanchi di essere presi in giro”

Si dicono stanchi “di sentire bugie!” i cittadini che fanno parte del Comitato Aeroporto di Crotone e che ricordano soprattutto come ad oggi, dal 28 ottobre lo scalo pitagorico, pur essendo operativo, non vedrà partire alcun aereo di linea per i cittadini “almeno fino al primo aprile”.

“Saremo nuovamente isolati. Un territorio senza treni a lunga percorrenza, senza strade e senza aerei, destinato ad una lenta agonia senza alcuna cura” sbottano dal Comitato ribadendo come la loro rabbia aumenti “soprattutto – dicono - pensando al supporto economico che la Sacal ha chiesto al territorio”, 3milioni e 240mila euro.

“Pagheremo per qualcosa che avremo un domani salvo ulteriori cambiamenti! Questo comportamento – affermano i cttadini - è inaccettabile da parte di Sacal che si era impegnata a rilanciare lo scalo crotonese partecipando al bando nazionale trentennale ma ancor più inaccettabile è il comportamento di una classe politica che altera la realtà vissuta dai cittadini”.

Il Comitato si sente preso in giro da chi, ribadiscono, “dovrebbe difendere i nostri diritti e farci sentire cittadini, il Presidente della Calabria Gerardo Mario Oliverio insieme al presidente della Sacalcon le loro parole contraddette dalla realtà feriscono il nostro sentirci cittadini calabresi”

Cambieremo questo modo di far politica, questa politica che ignora le necessità dei cittadini verrà fatta decollare presto in modo che non faccia più ritorno!” conclude il direttivo.