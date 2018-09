Corriere della droga beccato a Messina, nelle portiere dell’auto 11 chili di coca

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Era diretto in Sicilia, probabilmente sicuro di farla franca e nelle portiere dell’auto, dietro ai pannelli laterali della vettura, stava trasportando un ingente quantitativo di cocaina, oltre 11 chili di polvere bianca.

Non aveva fatto i conti però con gli accurati controlli agli imbarcaderi che svolgono le fiamme gialle, in questo caso quelle di Messina, che sono riuscite invece a scoprire la droga e ad arrestare il presunto corriere, un uomo calabrese: e il tutto grazie soprattutto all’infallibile fiuto di Dandy, il cane antidroga in servizio alla Guardia di finanza del capoluogo siciliano.

Il ritrovamento è avvenuto agli imbarcaderi dei traghetti che collegano con la Calabria dove i finanzieri hanno controllato numerosi autoveicoli provenienti dalla nostra regione: è a questo punto che il cane ha segnalato la presenza di stupefacente all’interno dell’auto condotta dall’arrestato.

Le fiamme gialle hanno così approfondito la verifica sul mezzo smontando i pannelli interni dell’abitacolo dove hanno fatto la scoperta: ben 10 panetti di cocaina avvolti in involucri di cellophane e sigillati con nastro da imballaggio.

Per il corriere della droga sono così scattate le manette, in flagranza, per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente è stato portato in carcere in attesa di giudizio.

Oltre alla coca è stata sequestrata anche l’auto.