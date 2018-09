Diportisti in difficoltà a 50 miglia dalla costa calabrese, soccorsi dalla Cp

Brutta disavventura per due diportisti, che ieri hanno avuto bisogno di essere soccorsi dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria.

I due erano in difficoltà dopo aver perso il controllo di un tender di 9 metri che, una volta allontanatosi dall’imbarcazione madre, uno yacht di circa 50 metri, aveva avuto un'avaria al motore.

Il segnale di aiuto è stato inviato alla sala operativa grazie ad un trasmettitore di localizzazione di emergenza (il cosiddetto Epirb), installato a bordo e in grado di segnalare la posizione del natante.

Immediatamente, così, sono stati attivati i soccorsi: individuata la loro posizione, a 55 miglia a sud di Capo Spartivento, sul posto è stata inviata una motovedetta (la CP 326) di Roccella Ionica.

Contemporaneamente, data l’elevata distanza dalla costa e per verificare e monitorare le condizioni dei diportisti in difficoltà, sono stati dirottati in zona anche un aereo della Guardia Costiera (il Manta), di base a Catania e che era già impegnato nel pattugliamento del territorio, ed una unità mercantile che si trovava nelle vicinanze.

Le operazioni di soccorso si sono concluso con l’individuazione e il recupero dei diportisti, in buono stato di salute, che hanno potuto così raggiungere il proprio yacht, battente bandiera maltese, e continuare serenamente la navigazione.