Prima assemblea per la Lega di Crotone, Cerrelli sbatte la porta in faccia a Sculco

Si è svolta ieri la prima Assemblea degli iscritti alla Lega Salvini Premier di Crotone. "Se pur non sia stato dato volutamente rilievo pubblico all’evento, - spiega una nota del partito - questo è stato molto partecipato. Dopo il saluto ai partecipanti da parte della militante della Lega crotonese Marisa Luana Cavallo, ha preso la parola l’avv. Giancarlo Cerrelli, Segretario della Lega Salvini Premier di Crotone".

"Cerrelli - si legge in un comunicato stampa - ha affermato la necessità di ridare dignità al termine “politica”, sostenendo che essa è una cosa buona se mira a realizzare il vero bene comune di una comunità. Chi ha tradito il vero senso della politica ha provocato, soprattutto nei giovani, un allontanamento da essa. La politica intesa in senso clientelare ha generato, soprattutto a Crotone, una società individualista".

"Cerrelli - si legge ancora - ha sostenuto che è ora di rompere questa spirale perversa, che tiene soggiogato un intero territorio; il Segretario della Lega ha auspicato che i crotonesi, al più presto, possano diventare un vero popolo e ciò avverrà se saranno capaci di non accettare più di essere una massa narcotizzata incapace di reagire, bensì di diventare protagonisti del proprio futuro sociale e politico. La Lega di Crotone, ha promesso Cerrelli, sarà la nemica giurata di quei poteri forti che hanno lasciato per anni Crotone e i crotonesi soggiogati da progetti che sono serviti soltanto a far arricchire pochi e a lasciare la nostra comunità priva di speranza".

"Cerrelli, dunque, ha concluso - si continua a leggere nel comunicato - che non è sufficiente iscriversi alla Lega, ma è necessaria la condivisione di un progetto valoriale, che fonda l’appartenenza al partito. Il segretario della Lega ha invitato, infine, tutti gli iscritti a rimanere uniti, perché solo uniti si può vincere. Al termine della relazione il Segretario della Lega Giancarlo Cerrelli ha ascoltato gli interventi degli iscritti e infine, la prima assemblea cittadina della Lega è giunta a due determinazioni:

la prima riguarda una presa di posizione chiara e decisa circa alcune illazioni su eventuali accordi futuri tra la Lega e il partito di Sculco. L’assemblea degli iscritti in comunione con il suo segretario Giancarlo Cerrelli ha deliberato che le porte della Lega sono e rimarranno chiuse per Sculco e per i suoi amici; potrà, tuttalpiù, esistere nel solo e migliore interesse dei cittadini crotonesi un dialogo amministrativo, disinteressato, però, a qualsivoglia accordo politico presente o futuro.

La seconda determinazione invece riguarda la volontà da parte della Lega di voler rilanciare la città e la provincia di Crotone, che sono state finora emarginate e svendute dalla Regione Calabria, pertanto è stato auspicato che la Lega Salvini Premier di Crotone possa giocare un ruolo di primo piano alle prossime elezioni regionali".

"La nota di speranza - si legge infine - è stata data dalla nutrita partecipazione all’incontro di studenti delle scuole superiori di Crotone che, sotto la guida del Segretario Giancarlo Cerrelli, costituiranno il gruppo giovanile della Lega. L’incontro è terminato con una cena e per festeggiare l’evento con il taglio di una torta con il logo della Lega Salvini premier di Crotone".