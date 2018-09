La GdF onora San Matteo Apostolo ed Evangelista, celebrazioni a Vibo e Catanzaro

Guardia di Finanza Vibo

La Guardia di Finanza onora oggi il suo Patrono San Matteo Apostolo ed Evangelista. Anche le fiamme gialle calabresi, per l’occasione, hanno organizzato celebrazioni solenni che hanno avuto luogo stamani e proseguiranno per tutto l’arco della giornata.

Il Corpo di Vibo Valentia, in particolare, ha presenziato presso il duomo di San Leoluca dove è stata officiata, da S.E. il vescovo della Diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea – Mons. Luigi Renzo, una Santa Messa a beneficio dei militari in servizio e congedo del Comando Provinciale di Vibo Valentia e del Reparto Operativo Aeronavale alla sede.

Nell’omelia il Vescovo, parlando di San Matteo Apostolo ed Evangelista si è soffermato in particolare sull’incontro con Gesù che ha cambiato la vita dell’esattore delle tasse ed ha fatto un parallelismo con la funzione attuale dei finanzieri, rimarcando l’importanza del ruolo di chi è deputato a fare rispettare ed osservare le regole per il bene di tutti.

Il Comandante Provinciale – Col. Roberto Prosperi nel ringraziare il vescovo, le alte personalità civili e militari, le associazioni, il coro parrocchiale e tutti gli intervenuti, ha sottolineato l’importanza della celebrazione del Santo Patrono come un evento da portarsi dentro nel corso di tutto l’anno nella quotidianità del servizio; il tutto per la salvaguardia del bene comune da perseguire in sinergia con le altre Forze dell’Ordine e con tutte le Istituzioni con cui la Guardia di Finanza quotidianamente interagisce, in un territorio straordinario, ma particolarmente insidioso e delicato. In ricordo di questa speciale ricorrenza per le fiamme gialle vibonesi, il Col. Prosperi ha donato a Mons. Renzo un’effige del Santo Patrono del Corpo.

Celebrazioni anche nella chiesa del S.S. Rosario di Catanzaro dove, l’arcivescovo della diocesi di Catanzaro – Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone, ha celebrato una santa messa alla presenza del Corpo della Guardia di Finanza locale.

La liturgia eucaristica, concelebrata, altresì, dal capo servizio assistenza spirituale del corpo, don ignazio iacone, dai cappellani militari ed alcuni sacerdoti della città, è stata animata dal coro della diocesi di catanzaro.

Alla funzione religiosa hanno preso parte le massime autorità civili e militari regionali, un folta rappresentanza di militari del corpo che operano nel capoluogo, nonché una delegazione di fiamme gialle in congedo delle sezioni A.N.F.I. di catanzaro e lamezia terme.

Al termine, il comandante regionale Calabria, generale di divisione Fabio Contini, ha ringraziato e salutato tutti gli intervenuti.