Castrolibero, in Consiglio si discute di impianti sportivi

Ieri mattina si è svolto un importante Consiglio Comunale a Catrolibero per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione.

Sul fronte degli investimenti, invece, assumono un ruolo determinante l’approvazione di uno studio di fattibilità di un campo di pratica golf nonché la costruzione di impianti sportivi su area verde comunale, entrambi in località Campagnano. “è chiaro che per Castrolibero questa importante iniziativa è un progetto ambizioso – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Greco – ma sono proprio queste tipologie di impianti, se collegati ad una rete di servizi moderni ed efficienti, a realizzare quell’indotto economico che in altri Paesi hanno creato sviluppo ed incrementato il mercato del lavoro, spingendo le economie locali a sganciarsi dalle quelle politiche assistenziali che proprio nella nostra regione hanno reso improduttivi, da un punto di vista economico e demografico, i nostri territori”.

“Vorrei, inoltre, ringraziare tutto il Consiglio Comunale, - ha aggiunto - compresi i Consiglieri di minoranza, per aver approvato all’unanimità il progetto riguardante la realizzazione di impianti sportivi su verde pubblico comunale. Ciò rappresenta un segnale incoraggiante per la crescita della nostra Comunità. Infine, mi preme ricordare che questi due progetti sono strettamente connessi con la partecipazione, da parte del Comune di Castrolibero, al bando regionale sui Borghi antichi, un’idea forte e vincente che consentirà di inserirsi nel circuito nazionale e, perché no, estendere l’offerta, con servizi di qualità, ad una platea internazionale che guarda alla Calabria per il suo clima, per il paesaggio unico ed inestimabile, oltre che per il ricco patrimonio artistico e culturale”.