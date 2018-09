Tartaruga ingoia amo da pesca, salvata grazie all’allarme di un cittadino

Un esemplare di tartaruga marina della specie “caretta caretta”, è stato ritrovato qualche giorno fa su una spiaggia del Comune di San Ferdinando.

L’allarme è stato lanciato da un cittadino che dopo aver notato l’animale sofferente non ha esitato ad allertare la Guardia Costiera di Gioia Tauro. Da un primo controllo i militari giunti sul posto, hanno constatato l’evidenza di ferite provocate dall’ingestione di un amo da pesca, ed hanno immediatamente avviato tutte le manovre di primo soccorso necessarie per assicurare la sopravvivenza dell’esemplare e la sua messa in sicurezza per il successivo trasporto.

Dopo aver informato il Servizio veterinario della locale Azienda Sanitaria Provinciale l’animale, , è stato trasferito presso il Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone, per le cure necessarie alla sua reimmissione in mare. La struttura è un vero e proprio ospedale veterinario per tartarughe marine attivo tutto l’anno, 24 ore su 24, che si occupa di soccorrere e curare gli esemplari rinvenuti in difficoltà su tutto il territorio regionale.