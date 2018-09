Sicurezza stradale. “EDWARD” entra in vigore in Calabria: fioccano le prime contestazioni

La campagna di sicurezza stradale "EDWARD" ( European Day Without Road Death ) promossa dal Network Europeo delle Polizie Stradali "TISPOL" è entrata in azione sul territorio calabrese in concomitanza delle settimana europea della mobilità, che va dal 17-23 settembre.

In particolare - informa il Compartimento Polizia Stradale Calabria - il dispositivo messo in atto dal 17 al 19 settembre ha reso possibile effettuare 67 posti di controllo attraverso l’impiego di 59 pattuglie. Nel periodo sono stati eseguiti 481 controlli su veicoli e mezzi pesanti e sono state contestate 24 violazioni per limiti di velocità, 18 violazioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 7 per l’improprio utilizzo di telefonini.

L’obiettivo principale che ci si era prefissati, – precisa il Compartimento di Polizia - zero vittime per il 19 settembre è stato dunque raggiunto, ma solo parzialmente, in quanto anche se non ci sono stati decessi o feriti gravi, la Polizia Stradale nella giornata del 19 ha rilevato in totale su tutte le arterie regionali 11 incidenti con feriti e con lesioni non gravi.

Nei prossimi giorni proseguirà l’impegno degli uomini e delle donne della Polizia Stradale, che quotidianamente esprimono il loro massimo impegno nella tutela della vita degli utenti della strada, per realizzare lo scopo del progetto.