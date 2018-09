Sorpresi in casa con la droga e l’acquirente: coppia di spacciatori finisce nei guai

Al momento del blitz della Polizia, oltre alla droga e ai contanti, in casa c’era pure l’acquirente. Una coppia di cosentini, è stata così arrestata nel pomeriggio di ieri a Corigliano.

I due, G. M., 45anni, con numerosi precedenti penali e di polizia specifici, compreso traffico internazionale di stupefacenti, e la compagna J. M., 33anni, sono stati sorpresi dagli agenti in casa e insieme loro c’era un soggetto assuntore di sostanza stupefacente che aveva appena acquistato della sostanza per uso personale.

I polizioti hanno così fatto irruzione nell’appartamento ed hanno rinvenuto un bilancino di precisione, numerose dosi di eroina e alcune di Marijuana già pronte per la cessione, oltre a 600 euro in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento dell'attività di spaccio.

Visti la flagranza del reato, l’acquirente è stato deferito all'Autorità Amministrativa, mentre G.M. e J.M. sono stati arrestati. Per l’uomo si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Castrovillari e la compagna è stata invece ristretta agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.