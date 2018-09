Vecchi casolari usati come nascondigli nel vibonese:rinvenute munizioni e droga

Un doppio rinvenimento è stato fatto nella giornata di ieri dai Carabinieri delle Stazioni di Zungri, Spilinga, nel territorio comunale di Zungri, nel vibonese.

In particolare, due vecchi casolari, della contrada Quercia, erano usati da ignoti come nascondigli per scopi illeciti.

Nel primo caso, i militari hanno rinvenuto130 cartucce occultate in una botte di plastica nascosta tra balle di fieno. Il secondo rinvenimento, invece, 4,5 kg di marijuana essiccata e pronta per la lavorazione.

Il tutto è stato posto sotto sequestro. Le indagini adesso verteranno sull’identificazione dei proprietari di tutto quanto è stato trovato.