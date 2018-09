Cecità: prosegue nel catanzarese l’attività di prevenzione

Dopo la positiva ed entusiasmante esperienza del progetto “Estate in vista..la prevenzione non va in vacanza” prosegue il percorso dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità di Catanzaro sulla prevenzione della cecità e delle patologie oculari che quando sottovalutate sono causa di gravi ripercussioni sull’apparato visivo.

Solo attraverso una costante opera di prevenzione sul territorio è infatti possibile salvaguardare chi il dono della vista ce l’ha, ed è pertanto per tale motivo che oggi, 21 settembre, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e giorno 22 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la SEDE AVIS di Via delle Nazioni n°1 in Sant’Eufemia di Lamezia Terme la Dott.ssa Angela Turtoro, Medico Chirurgo specialista in oftalmologia pediatrica nonché Dirigente Medico presso l’A.O. "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro donerà la sua preziosa opera per la prevenzione del glaucoma.

Compiacimento da parte del Presidente UICI di Catanzaro Luciana Loprete per l’iniziativa fortemente voluta da AVIS Lamezia terme e dall’UICI a dimostrazione che la rete territoriale tra enti che operano per il benessere altrui è uno strumento attraverso il quale la cittadinanza può trovare giovamento, pertanto l’invito alla partecipazione è rivolto a tutti.