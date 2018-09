Viabilità: al via i lavori della Sp 34/2 nel quartiere di Gagliano

Consegnati, questa mattina alla Sa.Bi. Sammarco Srl di Cirò Marina, i lavori di manutenzione della Strada provinciale 34/2 del reparto stradale n.5 che collega il quartiere di Gagliano, nel Comune di Catanzaro, al Comune di Gimigliano. L’intervento sarà realizzato grazie ad un finanziamento con fondi di bilancio della Provincia di Catanzaro, per un ammontare di cento mila euro. Il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha effettuato un sopralluogo con il responsabile unico del procedimento, ingegner Roberto Iiritano, alla presenza del direttore del Cantiere, Gianfranco Sammarco e del geometra Vincenzo Brefaro. Progettista e direttore dei lavori per la Provincia di Catanzaro è il geometra Luigi Cimino.

I lavori saranno eseguiti in particolare sul tratto iniziale ricadente nel quartiere Gagliano di Catanzaro, di cui la strada in questione rappresenta una variante al centro abitato.

“Questi lavori consentiranno di mettere in sicurezza una serie di parapetti fortemente degradati in modo da ripristinare la sicurezza per il transito veicolare e pedonale e garantire la tenuta rispetto allo svio dei veicoli verso valle – spiega il presidente Bruno -. Nello stesso tempo sarà assicurato il miglioramento e la protezione del flusso pedonale lungo l’arteria, particolarmente frequentata, con adeguati percorsi. Sarà eseguita manutenzione del sottostante muro di sostegno, con ripristino del calcestruzzo e delle armature ammalo rate”. Sono previsti interventi finalizzati al miglioramento della regimentazione delle acque.

“Si tratta di un intervento importante che sarà concluso in poche settimane consentendo un notevole incremento delle condizioni di sicurezza per veicoli e pedoni – ha concluso il presidente Bruno – e di un’altra pagina scritta tra mille difficoltà nell’esclusivo interesse dei nostri territori e dei cittadini”.