Il premio Sila ’90 fa tappa a Spezzano

A Spezzano della Sila, la 28^ edizione del prestigioso Premio Sila’90. Dal giornalismo alla televisione, dallo sport allo spettacolo, passando per l'associazionismo, la cultura, l’imprenditoria; anche quest’anno il prestigioso Premio Sila organizzato dal promoter Giuseppe Pipicelli col supporto del Parco nazionale della Sila e dei comuni silani di Spezzano della Sila (con il Sindaco Salvatore Monaco a fare gli onori di casa), San Giovanni in Fiore, Taverna, Sersale e Cotronei, riuscirà a centrare l’obiettivo che è soprattutto quello di attirare ancora una volta l’attenzione sulle risorse e sulle potenzialità della montagna silana sempre più avviata a diventare Bene dell’Umanità dopo essere stata già riconosciuta bene dell’UNESCO.L’edizione di quest’anno, moderata dalla presentatrice storica Antonella Pezzetta, e che avrà come location il Salone di rappresentanza del Comune di Spezzano (situato presso il convento di San Francesco da Paola), nella Sila cosentina , sarà caratterizzata dalla singolare premiazione di 2 sorelle vincitrici del premio in settori differenti e nel ricordo di una figura legata al premio e al territorio silano quale il compianto Michele Laudati, già direttore dell’Ente Parco. Per il quindicesimo anno consecutivo, il prestigioso encomio verrà materialmente realizzato dal Maestro orafo Michele Affidato.

I magnifici nove di questa 28esima edizione: Pippo Capellupo, Presidente Unpli Calabria; Azzurra Di Lorenzo, stilista;FAI - Fondo Ambiente Italiano; Debora Granata, volontaria impegnata nel sociale; Granata Luigia, artista; Alessandro Grande, regista vincitore del David di Donatello; Eugenio Guarascio, presidente Cosenza Calcio; Antonio Perri, chirurgo; Francesco Samengo , presidente Unicef Italia.

Particolarmente attese saranno le perfomances artistiche e musicali degli artisti Matt Ventura, Dorotea Li Causi e Anna Morelli.