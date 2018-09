Schermi Multipiazza, ben tre le proiezioni previste nel weekend

Intenso weekend in programma per “Schermi-Cinema Multipiazza”, l’evento ideato dall’associazione culturale Divina Mania. Ben tre le proiezioni previste: domani, 21 settembre, nel quartiere Materdomini, in via Gravina, con “Non essere Cattivo” di Claudio Caligari; sabato a Gagliano, in Piazza Fontana, con “This is England” di Shane Meadows e domenica si recupererà l’attesa tappa di Pistoia con il cortometraggio “Margerita” di Alessandro Grande e con “A Ciambra” di Jonas Carpignano.

Si spazierà dalle borgate romane con l’opera di Caligari alla provincia inglese con il regista Meadows, finendo sulla piana di Gioia Tauro: tre contesti diversi ma sempre la periferia come cornice perfetta di storie che toccano le corde del cuore, emozionando e impressionando.

Per la proiezione di domenica nel quartiere Pistoia, sarà messo a disposizione, gratuitamente, il parcheggio custodito in Via degli Abruzzi 38 del Centro Calabrese di Solidarietà, dove sarà presente anche il servizio navetta che condurrà al luogo della proiezione.

“Schermi” è promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane e Direzione Generale Cinema, con il partenariato del Comune di Catanzaro, della Calabria Film Commission e dell’Anec Calabria.