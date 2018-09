Sci. Club Ermes firma gemellaggio sportivo e non solo col Club Val Gardena

Dal Club Val Gardenia giunge un’importante novità per gli appassionati di sci. Per concludere e migliorare i loro percorsi agonistici, effettuare stage con i loro allenatori e con gli atleti della squadra nazionale i crotonesi sono pronti a raggiungere Ortisei. Il Presidente Francesco Quattromani, proprio in quella sede, ha stipulato un accordo con la presidentessa Lidia Bernardi.

Lo sci club Val Gardena, è il più rinomato del nostro paese; da questo escono i più grandi atleti italiani dello sci alpino; i loro “atleti” frequentano una Scuola dove al centro del percorso scolastico oltre che le materie di didattica generale, principale e di studio sportivo, si colloca anche la lingua ladina.

Un gemellaggio all'insegna della cultura sportiva ma non solo, a loro volta verranno in Calabria non solo atleti ma anche artisti della Biennale Gherdeina che già apprezzano e conoscono la famosa arte orafa Crotonese. Il gemellaggio sarà da subito operativo, vedrà nei primi giorni di novembre la presenza a Crotone di una delegazione del club.