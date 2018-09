Manutenzione stradale a Crotone, Marrelli: “prevenire piuttosto che curare”

Le condizioni di sicurezza stradale sono ai limiti della praticabilità”. Ad affermarlo Fabiola Marrelli sulla situazione disperata in cui versano alcune contrade cittadine, “in concerto con l'Assessore Pedace abbiamo potuto porre rimedio ad una vera e propria voragine che inibiva il percorso del pulmino scuola dei bimbi di Cantorato” – spiega il consigliere comunale di Crotone.

“Cosi come la messa in sicurezza dei pali telecom soprattutto in previsione della stagione delle piogge. Quando ci prodighiamo in questa direzione dobbiamo essere consapevoli che stiamo andando a fare metà del nostro dovere di amministratori, e del quale dobbiamo avere l'intelligenza di non vantarne meriti fino a quando non avremo saputo dare risposte esaustive e strutturali. Quindi avviamo un confronto all'interno della maggioranza e avendo cura di coinvolgere il Consiglio, rispetto ad interventi che impegnino ogni Assessorato a prevedere iniziative e risorse nelle diverse Contrade” – prosegue.

“Dai Trasporti alla sicurezza stradale e a quella ambientale. Dalle iniziative sociali alla ricognizione sullo stato dei plessi scolastici fino allo stesso decoro degli spazi di socializzazione il più delle volte coincidenti con la presenza delle parrocchie che vanno affiancate e sostenute nella loro azione di coesione ed educazione etico religiosa – avanza la nota. Dopo essermi sperimentata in una azione di intervento straordinario anche grazie all'assessore Leo Pedace intendo impegnare – conclude - nei prossimi mesi, la mia funzione di Consigliere Comunale nella sensibilizzazione verso tutte le altre contrade per provare a progettare e prevenire, piuttosto che curare l'emergenza che è sempre parziale ed insufficiente.