Premialità dei dipendenti. In Commissione controllo e garanzia l’audizione di Spadafora

La Commissione Consiliare Controllo e Garanzia di Palazzo dei Bruzi, si è riunita lunedì scorso sotto la Presidenza del Consigliere Giovanni Cipparrone per l’audizione del Presidente del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti Paolo Spadafora sulla performance individuale dei dirigenti e sulla relativa attribuzione dei trattamenti economici.

Dalla discussione è emerso che, se la gratificazione economica prevista dalla normativa vigente non può essere disattesa, dovrebbe, in ogni caso, spingere i Dirigenti ad operare proficuamente verso il miglioramento di tutti i servizi che non sempre avviene. “Le ristrettezze economiche in cui versa il nostro paese, - dichiara Cipparrone a nome di tutti i componenti della commissione, - ed in particolare tutti gli enti ci spingono a fare delle considerazioni politiche che dovrebbero orientarsi all’abolizione di questi “premi” o quanto meno alla loro riduzione a vantaggio della premialità dei dipendenti che giornalmente, con il loro lavoro, fanno funzionare la macchina comunale, ma che spesso vengono mortificati”.

“Tutto ciò rappresenterebbe una rivoluzione nei metodi e nelle regole di governo e di amministrazione della cosa pubblica al fine di evitare sprechi di denaro pubblico e massima efficienza della macchina amministrativa. Questa è la vera sfida dell'attuale classe politica, che però, purtroppo, non mostra al riguardo particolare consapevolezza e sensibilità” – ha chiosato Spadafora.